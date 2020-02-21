"Крылья Советов" арендуют полузащитника "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков на правах аренды перейдет в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает Sport24, соглашение с игроком будет рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за "Спартак" один матч в чемпионате России. В ФНЛ за "Спартак-2" на его счету 8 игр и 5 забитых голов.

"Крылья Советов" в нынешнем сезоне занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 19 матчах.


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Теги: Глушенков Крылья Советов Спартак Российские трансферы
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