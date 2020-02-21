Как сообщает Sport24, соглашение с игроком будет рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за "Спартак" один матч в чемпионате России. В ФНЛ за "Спартак-2" на его счету 8 игр и 5 забитых голов.
"Крылья Советов" в нынешнем сезоне занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 19 матчах.
"Крылья Советов" арендуют полузащитника "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков на правах аренды перейдет в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!