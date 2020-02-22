Гендиректор "Сочи": Рами сам захотел играть за наш клуб

"Мы подписали контракт с Адилем Рами. Срок? Пока что до конца сезона. Что касается зарплаты, то я никогда не разглашаю суммы. Это внутренняя информация клуба. Могу сказать только, что Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за "Сочи". И это очень хорошо», — цитирует Рубашко Sport24.
Вчера чемпион мира 2018 в составе сборной Франции Адиль Рами заключил контракт с сочинским клубом до конца сезона.
Последним клубом 34-летнего защитника был турецкий "Фенербахче", за который он провел 7 матчей в нынешнем сезоне, а 6 из них в Кубке Турции.
Ранее футболист играл за "Севилью", "Валенсию", "Милан" и другие клубы.
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Фото: Reuters
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