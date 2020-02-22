"Крылья Советов" всухую проиграли "Стремгодсету"

Самарские "Крылья Советов" уступили норвежскому "Стремгодсету" в товарищеском матче (0:2).
Источник: ПФК "Крылья Советов"
Товарищеский матч

Стрёмсгодсет - Крылья Советов 2:0

Голы: Сальвесен, 64, Мава, 75


"Стрёмсгодсет": Михра, Вильсвик (Педерсен, 76), Гуннарссон (Хансен, 63), Чамба, Парр, Хов (Крашники, 76), Стенгель, Икауниекс, Токстад (Поп, 76), Сальвесен (Фофана, 82), Мава (Уно, 76).

"Крылья Советов": Рыжиков (Овсянников, 46), Лысцов, Анюков, Евинов, Бурлак, Хади (Тимофеев, 55), Гацкан (Карпов, 60), Терехов, Иванов, Кабутов, Голенков (Мияйлович, 70).


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Теги: Крылья Советов
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