"Крылья Советов" всухую проиграли "Стремгодсету"

Товарищеский матч
Стрёмсгодсет - Крылья Советов 2:0
Голы: Сальвесен, 64, Мава, 75
Стрёмсгодсет - Крылья Советов 2:0
Голы: Сальвесен, 64, Мава, 75
"Стрёмсгодсет": Михра, Вильсвик (Педерсен, 76), Гуннарссон (Хансен, 63), Чамба, Парр, Хов (Крашники, 76), Стенгель, Икауниекс, Токстад (Поп, 76), Сальвесен (Фофана, 82), Мава (Уно, 76).
"Крылья Советов": Рыжиков (Овсянников, 46), Лысцов, Анюков, Евинов, Бурлак, Хади (Тимофеев, 55), Гацкан (Карпов, 60), Терехов, Иванов, Кабутов, Голенков (Мияйлович, 70).