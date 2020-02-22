Степень серьезности повреждения 31-летнего футболиста выясняется.
- Еще в первом тайме его подтолкнули, когда он приземлялся. Почувствовал дискомфорт. Начал второй тайм, но, к сожалению, не смог продолжить, попросил замену, - заявил наставник "Зенита" Сергей Семак в интервью Sport24.
В нынешнем сезоне Дзюба в 19 матчах чемпионата России забил 11 голов и отдал девять голевых передач.
Дзюба получил травму в матче с минским "Динамо"
Источник: Reuters
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