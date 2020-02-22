"Готов, может быть, и не на все 100, но в плане физической формы у меня все отлично. Буду усиленно работать всю предстоящую неделю, чтобы быть готовым, если Семак решит выпустить меня на поле в следующую субботу. Очень хочу играть. Сейчас важно сконцентрироваться на "Локомотиве", чтобы провести хороший матч. Игра против "Локо" — важнейшая для нас в сезоне", - цитирует Малкома пресс-служба клуба.
Малком начал встречу с "Динамо" с первых минут и отыграл все 90 минут. Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.
"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.
Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В августе в матче с московским "Динамо" бразилец получил травму и выбыл на долгий срок. Только на зимних сборах Малком вернулся в общую группу.
Малком: очень хочу сыграть с "Локомотивом". Это важнейшая для нас игра в сезоне
Фото: ФК "Зенит"
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