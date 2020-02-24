"Приняли решение привлекать иностранных арбитров". Организаторы Кубка Легенд - о скандале в финале

Организаторы Кубка Легенд, скандальный финал которого состоялся вчера, дали свой комментарий по решающему матчу.
Источник: РИА Новости
Напомним, Россия впервые за 12 лет не выиграла Кубок Легенд. Арбитр встречи Александра Пономарева удалила двух игроков сборной звезд, после чего в знак протеста футболисты команды покинули поле. Спустя 10 минут их удалось уговорить продолжить матч.

- В 2019 году мы впервые на турнире приняли решение что финальный матч судят арбитры-женщины. Финал 11-го розыгрыша "Кубка Легенд" прошел блестяще, и мы решили продолжить эту практику и в этом розыгрыше. На финальный матч 2020 года между сборными России и Звёзд главный судья турнира Валерий Шавейко назначил арбитра Александру Пономареву.

Когда время матча на табло закончилось, прозвучала финальная сирена, которую сложно было услышать в общем шуме трибун. В этот момент сборная России забила 6-ой гол и сравняла счёт. Арбитр матча Александра Пономарева приняла ошибочное решение и засчитала гол, несмотря на то, что на табло время истекло. Для урегулирования спорной ситуации организаторы турнира довели до футболистов команд и арбитра матча, что победила сборная Звёзд, поскольку гол по окончании игрового времени на табло не может быть засчитан в соответствии с регламентом турнира.

Ввиду того, что ряд ошибочных решений привел к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс, мы приняли решение в следующем розыгрыше "Кубка Легенд" привлекать к работе на матчах бригады иностранных арбитров, - сказано в заявлении.


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Теги: Кубок Легенд
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