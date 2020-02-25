"В той же гармонии, что установилась в команде с приходом Сергея Семака — я ощутил это и год назад, когда вернулся из "Аталанты". Сейчас я приехал, и меня приняли так, словно я никогда и никуда не уезжал. Команда цельная, собранная, ясно отдающая себе отчет в том, какие цели стоят перед ней и как их достичь. И это прекрасно", - цитирует Ригони пресс-служба клуба.
"Зенит" объявил о возвращении аргентинца 1-го февраля. По данным СМИ, в "Сампдории" остались недовольны игрой Ригони и решили прервать аренду, которая была рассчитана до лета.
В нынешнем сезоне Ригони провел 8 матчей за "Сампдорию" и отдал одну голевую передачу.
Ригони: в "Зените" меня приняли так, словно я никогда и никуда не уезжал
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, который вернулся в команду после аренды в "Сампдории", рассказал об атмосфере в команде.
Фото: ФК "Зенит"
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