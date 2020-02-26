"Алексей Миранчук? Хочется верить, что он уже полностью восстановился. Вы же знаете, как Леша обычно выглядит — либо хорошо, либо отлично", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
24-летний Миранчук в нынешнем сезоне провел 16 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.
Семин: Алексей Миранчук? Хочется верить, что он уже полностью восстановился
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о травме полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: news.ru
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