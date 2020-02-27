Евгений Турбин: мечтаем с Карасевым создать рок-группу

Арбитр матчей Премьер-лиги Евгений Турбин рассказал, что мечтают с коллегой Сергеем Карасевым создать свою рок-группу.
Фото: "Известия"
"У меня в раздевалке перед матчами играет рок. Такой hard rock или даже metal. Вы, наверное, знаете другого арбитра, Сергея Карасева — он тоже большой любитель этого направления в музыке. Он мой большой товарищ, с которым мы очень давно знакомы. Он в свое время был на моих концертах.

Я барабанщик, у меня было несколько коллективов. И сейчас дома стоит барабанная установка. А у Сергея активное хобби — игра на электрогитаре. В общем, у нас есть мечта собраться, сделать группу и вместе отыграть", - цитируют Турбина "Известия".

Ранее Сергей Карасев рассказал, что является фанатом тяжелой музыки, а игра на электрогитаре помогает ему найти позитив. По его словам, он хотел бы в будущем создать свою рок-кокманду.


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Теги: Турбин Карасев
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