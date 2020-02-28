"Да, я встретился с президентом клуба, когда он посещал турнир в Катаре. С моей стороны могу сказать у меня нет никакого напряжения. Вы можете спросить у него, есть ли напряжения. С моей стороны его нет", — цитирует Тедеско Sport24.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года, подписав контракт на 2,5 года. Зимой итальянский тренер завоевал с "красно-белыми" ежегодный турнир Кубок Париматч Премьер.
Перед рестартом РПЛ "красно-белые" занимают 10-е место в таблице, набрав 22 очка.
Завтра, 29 февраля "Спартак" сыграет в дерби с московским "Динамо" на "ВТБ Арене". Начало матча в 16:30 мск.
Тедеско: с моей стороны нет напряжения по отношению к Федуну
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Фото: РИА Новости
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