"Железнодорожники" уступали в счёте с самого начала встречи, но сумели забить 2 мяча в течении пяти минут и вырвать победу. Завтра в 19:00 мск сыграют основные составы команды.
Молодёжное первенство
20 тур
"Зенит" - "Локомотив" 1:2
Голы: Бугорский, 4, - Грицак, 67, Карев, 72.
"Локомотив" победил "Зенит" в матче Молодёжного первенства
В 20-м туре молодёжного первенства питерский "Зенит" уступил московскому "Локомотиву".
Фото: twitter.com/fclokomotiv
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