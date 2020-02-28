"Локомотив" победил "Зенит" в матче Молодёжного первенства

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"Железнодорожники" уступали в счёте с самого начала встречи, но сумели забить 2 мяча в течении пяти минут и вырвать победу. Завтра в 19:00 мск сыграют основные составы команды.Молодёжное первенство20 турБугорский, 4, - Грицак, 67, Карев, 72.