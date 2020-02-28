"Фарфан и Антон Миранчук не сыграют с "Зенитом". Все остальные игроки здоровы и смогут принять участие в матче", — цитирует Семина Sport24.
Завтра, 29 февраля, "Зенит" встретится с "Локомотивом" в рамках 20-го тура РПЛ. Начало поединка в 19:00.
Перед весенней частью чемпионата России "Локомотив" идёт на пятом месте, набрав 34 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" - одиннадцать очков.
Семин: Фарфан и Антон Миранчук пропустят матч с "Зенитом"
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин рассказал о кадровых потерях перед матчем с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
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