- Игра зависит от того, как судья дает вести борьбу. С тем же Дзюбой бывают матчи, когда до него дотрагиваться нельзя, даже рядом находиться. Вот тогда втройне тяжелее (улыбается), - цитирует футболиста "СЭ".
В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 17 матчей в чемпионате и забил гол.
Григалава: бывают матчи, когда судьи не позволяют даже дотрагиваться до Дзюбы
Защитник тульского "Арсенала" Гия Григалава рассказал, что в матчах с "Зенитом" судьи оберегают нападающего Артема Дзюбу.
Источник: РИА Новости
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