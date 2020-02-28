"Крылья Советов": Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Попович, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Тимофеев, Кабутов, Радонич.
Запасные:Рыжиков, Овсянников, Лысцов, Гацкан, Терехов, Глушенков, Иванов, Евинов, Голенков, Бурлак.
"Оренбург":Довбня, Сиваков, Радакович, Аюпов, Мишкич, Деспотович, Алвеш, Малых, Терехов, Силла, Куат.
Запасные:Климович, Готлиб, Рогич, Чуканов, Фамейе, Черных, Шахов, Кулишев, Лапшов, Козлов.
Матч "Крылья Советов" - "Оренбург" начнётся в 18:30 мск.
"Крылья Советов" - "Оренбург". Стартовые составы
Матч между "Крыльями Советов" и "Оренбургом" открывает программу 20-го тура чемпионата России.
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