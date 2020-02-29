Соглашение сторон рассчитано до 2021 года с возможность продления.
"Эльдорадо" — мифологическая страна, которая богата золотом и драгоценностями. "Зенит" тоже богат золотом. Надеемся, что золота с "Эльдорадо" станет больше. И Эльдорадо из мифа превратится в реальность. У нас много планов. Уверен, что это сотрудничество будет развиваться", — цитирует гендиректора "Зенита" Александра Медведева Sport24.
После 19-го тура чемпионата России "Зенит" лидирует в турнирной таблице с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя в лице "Краснодара".
Сегодня "сине-бело-голубые" проведут домашний матч 20-го тура РПЛ против московского "Локомотива". На нашем сайте вы можете наблюдать за текстовой онлайн-трансляцией данной встречи.
"Зенит" заключил партнёрское соглашение с "Эльдорадо"
Питерский "Зенит" объявил о соглашении с сетью магазинов по продаже бытовой техники "Эльдорадо".
Фото: "Эльдорадо"
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