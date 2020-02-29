Нули на табло и не только. Оценки по итогам матча "Зенит" - "Локомотив"

"Зенит"
Лунев - 5.0. Из первого тайма можно отметить только одно - все передачи вратаря "Зенита" были точными (9 из 9). После перерыва у Лунева было ровно два повода вступить в игру. Первый - когда он забрал мяч после не самой аккуратной скидки Ивановича. Второй - когда он не дал забить Миранчуку на третьей добавленной минуте.
Сантос - 3.5, Иванович - 4.0, Ракицкий - 4.0, Караваев - 4.0. Оборона "питерцев" тоже не была загружена под завязку, но это не значит, что она была безупречна. Ракицкий ошибался в передачах и дарил шансы "Локомотиву", а в середине второго тайма синхронно с Ивановичем получил желтую карточку. Сантос часто позволял обыгрывать себя Игнатьеву и Миранчуку. Алексей однажды этим почти воспользовался - пробил только мимо ворот. При этом ни Дуглас, ни Караваев особо не проявили себя в подключениях к атакам. Впрочем, низкая активность "железнодорожников" на чужой половине поля дает возможность поставить защитникам "Зенита" неплохие оценки.
Барриос - 4.5, Оздоев - 4.0. Центральные полузащитники команды Семака провели хороший матч. У них высокий процент точных передач, несколько важных перехватов и приличное количество выигранных единоборств. Разница в половину балла формируется из-за некоторых ошибок Оздоева, из которых можно отметить неудачный быстрый розыгрыш штрафного, большое количество нарушений и желтая карточка.
Сутормин - 2.5, Ерохин - 2.5, Малком - 3.0, Дриусси - 2.5, Азмун - 2.5, Жирков - б/о, Кузяев - б/о. Ерохин действовал ближе всех к чужим воротам и пытался качественно заменить Дзюбу. Получилось весьма средне. Александра нанес больше всех ударов - 5, но 4 из них прошли мимо створа. Хотя оставшийся один выстрел вышел неплохим - мяч угодил в штангу. Азмун за 25 минут отметился двумя попытками забить - первую нейтрализовал Гилерме, а вторую сам Сердар, пробивший мимо ворот.
Ярче других из группы атаки проявил себя Малком. Бразилец был активен в подыгрыше и раздал аж целых 6 ключевых передач. На его счету также первый удар в створ в матче и заработанная для Хеведеса желтая карточка. Сутормин очень старался, но период его бурной деятельности оказался коротковат. Фактически Алексей был в центре внимания только в конце первого и в начале второго тайма. При этом в защите он не особо помогал Сантосу, позволяя Игнатьеву и Миранчуку совершать проходы по своему флангу. Дриусси неплохо бил по воротам в начале встречи, пару раз хорошо выводил на удар Ерохина, но в остальном не блистал.
"Локомотив"
Гилерме - 4.0. Вратарь "железнодорожников" справился со всеми ударами "Зенита", но его сегодняшняя игра была далеко не идеальной. Гильерме совершил как минимум две ошибки, которые могли обернуться для "Локо" серьезными последствиями.
Хеведес - 4.0, Чорлука - 4.0, Кверкелия - 4.0, Игнатьев - 4.0, Мурило - б/о. Из линии защитников московского клуба сложно выделить кого-то одного. Каждый отметился классными действиями и у каждого были значимые огрехи. Игнатьев, правда, все равно заслуживает отдельных слов. Он хорошо подключался к атакам, успешно шел в обводку, останавливал соперников в подкатах и выиграл много единоборств. Из минусов - у него была одна запоминающаяся неудачная попытка сделать передачу вперед, которая привела к потере мяча и к опасной атаке "Зенита".
Пара центральных защитников совершила большое количество выносов (Чорлука - 7, Кверквелия - 11). Этот факт лишь подчеркивает характер сегодняшней игры - "Локомотив" больше времени провел в обороне, и, раз за разом отправляя мяч подальше, игроки обороны предотвращали опасные ситуации у своих ворот. Что касается Хеведеса, то он быстро "подсел" на желтую карточку, но не будем особо придираться к чемпиону мира в его день рождения.
Магкеев - 4.5, Баринов - 4.0, Крыховяк - 3.5. Игра Магкеева на сборах была полна положительных отзывов, и сегодня мы увидели, что этот парень заслуживает места в стартовом составе. Выигранные единоборства, перехваты, выносы - все в наличии в достаточно большом количестве. Неудивительно, что именно его Владимир Быстров признал лучшим игроком встречи. Баринов тоже был неплох, но его статистика чуть хуже, да и были моменты, когда Дмитрий ошибался. Крыховяк по традиции был старателен, но в этот раз его сопровождала некая нервозность, которая мешала ему проявить свои лучшие качества. Помимо этого, именно поляк оказался тем игроком, который чаще других позволял отбирать у себя мяч.
Жоау Мариу - 2.5, Ал. Миранчук - 3.0, Эдер - 2.0, Жемалетдинов - б/о. Как мы уже неоднократно говорили, Миранчук часто шел в обводку и успешно обыгрывал Сантоса и Сутормина. Он чаще всех выходил на ударную позицию и нанес целых 5 ударов. Вместе с Жоау Мариу Алексей интересно разыграл штрафной в середине второго тайма. Самый главный момент Миранчук был на 93-й минуте, но обыграть Лунева в той ситуации ему не удалось. Жоау Мариу запомнился неудачной обработкой мяча в одном из потенциально опасных эпизодов и уже упомянутым штрафным. Эдер отметился только заработанным для центральных защитников "Зенита" желтыми карточками. В остальном ничего бы не изменилось, если бы он сегодня не сыграл.
Все фото: Официальный сайт ФК "Зенит"