"Я предлагал ЦСКА талантливого игрока 2003 года рождения, россиянина. Более того, в течение недели он был в команде на просмотре. До этого был в "Химках" и тренировался с основной взрослой командой, где выглядел достойно, о чем неоднократно говорил и Талалаев.
Главный тренер Валерий Минько вместе с руководителем селекционного отдела Максимом Дюковым приняли решение не оставлять этого игрока. Опять интриги. После этого он подписал контракт с ФШМ, где сейчас тренируется, очень доволен, им также очень довольны. Забивает в каждой игре.
Кстати, в ноябре этот игрок 2003 года рождения находился на просмотре в ФК "Родина" и в игре против взрослой кипрской команды "Пафос" забил два мяча. После чего и был приглашен на просмотр во взрослую команду "Химок", где проявил себя достойно. Он не остался в "Химках" по причине смены вектора развития клуба и увольнения Талалаева. И то, спортивный директор "Химок" Ульянов был за то, чтобы его оставить.
Не исключаю, что Минько не взял этого талантливого парня, так как дружит с бывшим тренером ЦСКА Гришиным, с которым у меня была конфликтная ситуация из-за того, что он, будучи тренером в Хабаровске, не дал ни секунды сыграть Гогуа за основной состав. Его личные интересы довлеют над интересами команды. Боюсь, если бы это был даже новый Месси, он все равно бы не попал в эту команду. За неделю тренировочного процесса Минько с футболистом даже просто по-человечески не поговорил. Когда начинается кумовство, страдает клуб. И от того, что Минько с Дюковым не взяли этого талантливого парня, пострадал ЦСКА", - цитирует Селюка Sport24.
Ранее Селюк раскритиковал ЦСКА за то, что его клиент Седрик Гогуа не появляется на поле. По словам агента, в России часто играют не те, кто должны, а те, которых пропихивают.
ЦСКА после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Вчера команда сыграла вничью с екатеринбургским "Уралом".
Селюк: ЦСКА упустил талантливого российского футболиста
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, что ЦСКА не стал подписать контракт с талантливым российских игроком.
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