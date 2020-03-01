РФС опроверг наличие коронавируса у своего сотрудника

Давид Беров - один из сотрудников РФС находится в больнице Москвы с подозрением на коронавирус, сообщает telegram-канал " Мутко Против".

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Журналист Василий Конов в своём telegram-канале со ссылкой на пресс-службу союза, передаёт слова медицинского комитета, который опроверг наличие у Берова коронавируса, сообщив, что он действительно недавно вернулся из Италии, но находится в стационаре в профилактических мерах и его состояние удовлетворительное и никаких угроз нет.