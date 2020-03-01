Ари: какой сюрприз, что вы спрашиваете меня про пенальти (видео)

Нападающий "Краснодара" и сборной России прокомментировал первую победу своей команды после возобновления чемпионата.
Фото: Rusfootball.info
– Вопрос первый связан с пенальти, который ты сначала не забил, а потом забил...
– О, это такой сюрприз для меня, что вы спрашиваете про пенальти.

– Специально бил по центру?
– Вратарь угадал оба раза. Хорошо, что я бил по центру, но мяч ушел в правую сторону. Повезло, но это хороший вратарь, классный. Я думаю, на протяжении какого-то времени он меня изучает.

– Сегодня был не очень выразительный первый тайм, но более интересный второй. С чем это связано?
– Очень тяжело играть против команд, что так закрываются сзади. Тем не менее, мы пытались найти пространство между линиями, в том числе, и в первом тайме. Во втором у нас это получалось лучше. Наверное, самое главное, мы смогли сделать, что нас просил тренер.

– Следили вообще за тем, что происходило с Санкт-Петербурге. Насколько это важно?
– Если я их тренировки мог смотреть, делал бы это. Самое главное для нас – выигрывать. Впереди еще очень много, что может случиться, но нам главное думать о наших соперниках. Мы верим, что все еще можно изменить.

– Когда тебе задают вопрос на русском, ты же понимаешь. Зачем мучаешь переводчика?
– Понимаю. Но переводчик – хороший парень и заслуживает быть в телевизоре.

– Вы видели, что Беленов выходил за линию перед ударом?
– Да. Я пробил достаточно неплохо, а этот вратарь – довольно-таки большой. Если бы он не сделал шаг... Но он сделал, и ему это помогло. Подожди он, возможно, не смог отбить.



Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Краснодар Ари Уфа
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