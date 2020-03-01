Отметим, что в ней нет ни одного игрока из лидера чемпионата -"Зенита", который сыграл в минувшем туре вничью на своём поле с московским "Локомотивом".
Самая большая оценка - 8.4 - у защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева.
8.3 - у хавбека "Спартака" Зелимахана Бакаева, забившего гол и отдавшего результативную передачу в дерби с "Динамо" (2:0).
По 8.1 у Рикарду Алвеша, сравнявшего счёт в матче "Оренбурга" с "Крыльями" (1:1), и у форварда тульского "Арсенала" Евгения Луценко, оформившего дубль в ворота "Сочи" (2:1).
В сборной 20-го тура по версии WhoScored нет ни одного игрока "Зенита"
Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную 20-го тура РПЛ.
Фото: Whoscored
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