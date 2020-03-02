- Отмена массовых мероприятий – не вопрос РФС. Меры по профилактике распространения инфекций принимаются властями, мы будем действовать в соответствии с их решениями, - цитирует службу коммуникаций РФС "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что под отмену попадут матчи, которые состоятся в ближайшем туре Тинькофф Российская Премьер-лига в Москве. В частности, под угрозу попадала игра 1/4 финала Кубка России "Спартак" - ЦСКА.
В РФС прокомментировали информацию об отмене мероприятий из-за коронавируса
Служба коммуникаций РФС прокомментировала информацию, cогласно которой, что футбольные мероприятия в стране могут отменить из-за угрозы коронавируса.
Источник: РФС
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