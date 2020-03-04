"Я узнал о переносе матча 15 минут назад. Для меня ситуация непонятная, но встреча сегодня не состоится. Была ли комиссия РФС? Мы с командой к игре готовились. Мне сказали, что вчера была комиссия, которая поле приняла", — цитирует Побегалова "Чемпионат".
Четвертьфинал Кубка России между "Шинником" и "Уралом" должен был пройти сегодня на стадионе в Ярославле, но РФС перенес матч из-за неудовлетворительного состояния поля. О дате и месте проведения игры будет объявлено позже.
Фото со стадиона в Ярославле можно посмотреть здесь.
Президент "Урала" Григорий Иванов выразил недовольство решением РФС о поздней отмене игры.
Главный тренер "Шинника": вчера была комиссия, которая приняла поле
Наставник ярославского "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России с "Уралом".
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