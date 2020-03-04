Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов уверен, что красно-белые обыграют ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка Росии.
Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:30 мск.
"Самое главное в таких матчах — характер. Именно он помогает одерживать победы. Будет тяжелая игра, такая же, как и с "Динамо". Тяжело будет в любом случае. Я думаю, "Спартак" выиграет. Не знаю как, но выиграет", - цитирует Кечинова Sport24.
"Спартак" в первом матче после возобновления чемпионата России одержал победу над "Динамо" - 2:0. ЦСКА же на своем поле сыграл вничью с "Уралом" - 1:1.
Кечинов: "Спартак" выиграет у ЦСКА. Не знаю как, но выиграет
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