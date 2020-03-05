"Просто фантастика! Я знаю, как казанские власти относятся к футболу. Уверен, что город справится с задачей — Суперкубок УЕФА пройдет на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году. И было бы здорово, если бы в такой игре принял участие российский клуб. Нет, лучше даже два", - цитирует Рыжикова "Советский спорт".
В нынешнем сезоне матч за Суперкубок УЕФА состоится 12 августа 2020 года на стадионе "Эштадиу-ду-Драгау" в Порту.
Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год, после чего подписал двухлетний контракт с "Крыльями Советов".
Рыжиков: Суперкубок УЕФА в Казани пройдет на самом высоком уровне
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков, который ранее выступал за "Рубин", прокомментировал тот факт, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани.
Фото: ТАСС
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