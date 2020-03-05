"Что касается инцидента между Тедеско и Гончаренко, то я не думаю, что в этой ситуации кто-то прав, а кто-то виноват. Другое дело, тренер победившей команды должен думать, что он делает. Во-первых, ты играешь дерби, во-вторых, ты только что выиграл и прыгать на своего оппонента не совсем правильно, мягко говоря", — цитирует Широкова Sport24.
Вчера Виктор Гончаренко отмахнулся от Доменико Тедеско, который направлялся к нему чтобы пожать руку, и ушел в подтрибунное помещение. Ситуация произошла после финального свистка матча 1/4 финала Олимп-Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА (3:2). Победу "красно-белым" в дополнительное время принес гол вышедшего на замену Джордана Ларссона.
"Спартак" вышел в полуфинал, где встретится с "Зенитом". Матч пройдёт 23-го апреля.
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Широков - о ситуации с Тедеско и Гончаренко: тренер-победитель должен думать, что он делает
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал эпизод между главными тренерами ЦСКА и "Спартака" после вчерашнего матча четвертьфинала Кубка России.
Фото: РИА Новости
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