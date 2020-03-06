"Бедолагам валить некуда будет". Фролов - о запрете недвижимости за рубежом для чиновников

Голкипер самарских "Крыльев" Евгений Фролов прокомментировал отсутствие в поправках к Конституции РФ запрета на владение недвижимостью за рубежом для депутатов.

Фото: Instagram Евгения Фролова

"Ну как же так… Бедолагам валить некуда будет", — написал голкипер в своём Instagram-аккаунте.



В поправках к действующей Конституции РФ нет запрета на владение недвижимостью зарубежом. Если бы данный пункт был внесен, то многим чиновникам пришлось бы или избавиться от недвижимости, или покинуть свои посты.



32-летний Фролов стал игроком "Крыльев" в зимнее трансферное окно, а в 20-м туре РПЛ в дебютном матче с "Оренбургом" (1:1) отбил пенальти.



"Крылья Советов" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.