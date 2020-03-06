"Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор.
Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать все немного иначе", — сказал Самедов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Александр Самедов завершил выступления в 2019-м году.
На протяжении карьеры Самедов выступал за московские клубы: "Спартак", "Динамо", "Москва", "Локомотив", а также за самарские "Крылья".
За свою футбольную карьеру Самедов выиграл чемпионат России, суперкубок России и четыре раза становился обладателем кубка страны.
В составе сборной России Самедов провёл 53 матча, в которых забил 7 голов. В том числе Александр принял участие на домашнем для нашей команды чемпионате мира в 2018-м году, где сборная России дошла до 1/4 финала.
"У меня могло получиться!" Самедов - о предложении от испанских клубов
Экс-полузащитник нескольких московских клубов и сборной России Александр Самедов рассказал, что у него были предложения от клубов испанской Примеры.
Фото: Известия
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!