"Мне очень нравится игра нападающего Тулы Луценко. Он находится в очень хорошей форме, забивает сам и отвлекает внимание защитников для того, чтобы могли отличиться партнеры. Вообще, я считаю Луценко одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Он гораздо сильнее того же Соболева", — цитирует Радимова Legalbet.
Евгений Луценко присоединился к тульскому "Арсеналу" летом 2019-го года, став свободным агентом после ухода из московского "Динамо".
В текущем сезоне чемпионата России на счету 33-летнего форварда 9 забитых мячей в 18-ти матчах за "Арсенал".
В прошлом туре Луценко принес победу "Арсеналу" над "Сочи" (2:1), оформив дубль.
"Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Радимов: Луценко гораздо сильнее Соболева
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил игру нападающего тульского "Арсенала" Евгения Луценко.
Фото: ФК "Зенит"
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