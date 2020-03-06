Радимов: Луценко гораздо сильнее Соболева

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил игру нападающего тульского "Арсенала" Евгения Луценко.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне очень нравится игра нападающего Тулы Луценко. Он находится в очень хорошей форме, забивает сам и отвлекает внимание защитников для того, чтобы могли отличиться партнеры. Вообще, я считаю Луценко одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Он гораздо сильнее того же Соболева", — цитирует Радимова Legalbet.

Евгений Луценко присоединился к тульскому "Арсеналу" летом 2019-го года, став свободным агентом после ухода из московского "Динамо".

В текущем сезоне чемпионата России на счету 33-летнего форварда 9 забитых мячей в 18-ти матчах за "Арсенал".

В прошлом туре Луценко принес победу "Арсеналу" над "Сочи" (2:1), оформив дубль.

"Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.


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Теги: Радимов Луценко Соболев Спартак Арсенал Тула
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