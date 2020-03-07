- Ненужная ошибка, я и не понял, что там случилось. От чужой половины мяч дошел до вратаря. Грубая ошибка. Но футбол без ошибок не бывает.
В первом тайме был контроль у нас. Пока хорошо не научились вскрывать такую насыщенную оборону, когда команда садится в штрафной. Есть над чем работать.
Когда стало ясно, что не заработаем очков? После второго гола. Плюс у нас на одного игрока меньше было, - рассказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Арсенал" остался на шестом месте турнирной таблицы с 28 очками. "Оренбург" поднялся на 11-ю строчку, набрав 23 очка.
Черевченко - об ошибке Левашова: футбол без ошибок не бывает
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подвёл итоги матча с "Оренбургом" (0:2).
Источник: newstula.ru
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