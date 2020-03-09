Смородская была президентом московского клуба с 2010 по 2016 год.
- Состав я обеспечила. Больше 70 процентов игроков были куплены мной. Вот и все. Мы сложили коллектив и сбалансировали состав. Это очень сложная работа. Не только набрать прекрасных, звездных игроков, но и еще чтобы они друг с другом хорошо общались на поле, - рассказала функционер в программе "Инсайдеры".
В нынешнем сезоне "Локомотив" делит второе место в чемпионате с "Краснодаром". У команд по 38 очков, но у южан матч в запасе.
Смородская - о чемпионстве "Локомотива" в 2018 году: состав обеспечила я
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, что имеет отношение к чемпионству команды в 2018 году.
Источник: ФК "Локомотив"
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