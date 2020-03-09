Напомним, встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу донской команды.
"Судейство обсуждать нельзя, но я могу сказать в целом. Хотелось бы, чтобы наши судьи трактовали одни и те же эпизоды одинаково. Допустим, в предыдущем туре назначается пенальти без красной карточки. Здесь назначается два одиннадцатиметровых в наши ворота — два удаления. Пенальти на Сигурдссоне — снова без карточки. Очень сложно…", - цитирует Овчинникова Sport24.
ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место, имея в активе 35 очков. "Ростов" набрал 38 баллов и поднялся на второе место.
Овчинников: хотелось бы, чтобы наши судьи трактовали одни и те же эпизоды одинаково
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после поражения "Ростова" в 21-м туре чемпионата России высказался о судействе.
Источник: ПФК ЦСКА
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