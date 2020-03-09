Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета

«Спартак» потерпел первое поражение после возобновления сезона. В матче 21-го тура красно-белые уступили на своем поле «Краснодару».
Фото - "Чемпионат"
«Краснодар» в Москву приезжал в качестве аутсайдера противостояния. Оно и понятно: южане с многочисленными кадровыми проблемами не могли произвести такого фурора, как «Спартак», с которым зимой активно работал Доменико Тедеско. Краснодарцы в 20-м туре сократили отставание от лидирующего «Зенита», обыграв в своём матче «Уфу». Только вот вряд ли «быки» сильно впечатлили: вопросы вызывало судейство, да и свои голы хозяева забили в концовке.

На «Открытие-Арене» южан должен был ждать сложный матч. Вновь место в центре обороны «быков» заняли опорник Кайо и вернувшийся из аренды Сорокин. Они же играли в центре и в матче с «Уфой», но, конечно, одно дело – останавливать атаки уфимцев, а другое — сдерживать Бакаева, набравшего огненную форму, и других футболистов «Спартака». Впрочем, к большому удивлению, Кайо и Сорокин вновь справились здорово, поэтому пока Мартынович и Спайич, залечивающие травмы, могут спокойно восстанавливаться.

Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета

Усреднённые позиции игроков. Слева - "Спартак", справа - "Краснодар"


На этом кадровые потери «Краснодара» не иссякли. В стартовом составе на матч 21-го тура вышел вчерашний дублёр Черников, которому пришлось заменять Вильену или Газинского. Вместе с Ольссоном такой центр поля выглядел весьма рискованным вариантом.

Что касается «Спартака», то Тедеско внёс два изменения. На этот раз в запасе москвичей остался габаритный Александр Соболев. Он уступил место на поле более быстрому Ларссону, который, к тому же, забил в ворота «Краснодара» в матче команд в первом круге. Также вместо Рассказова на поле вышел Ещенко, что является более оборонительным вариантом. Главным вопросом перед матчем было состояние Бакаева, получившего повреждение головы в игре с ЦСКА. Но лидер атак «Спартака» сумел выйти на поле, только он использовал стильную шапочку танкиста с логотипом московского клуба. Получилось эффектно!

Кризис идей

Первый тайм матча показал, что «Спартак» может пострадать от Соболевозависимости. Без габаритного нападающего впереди у москвичей мало что получалось. Если в предыдущих матчах Соболев здорово цеплялся за мяч, то теперь этот трюк не проходил. «Спартак» в первом тайме отдал территорию и владение мячом, только вот в ответных контратаках у красно-белых толком ничего не получалось. Можно вспомнить разве что перспективный выход «Спартака» фактически три в один, который не самым лучшим пасом запорол Ларссон.


Тепловая карта. Слева - "Спартак", справа - "Краснодар"


Даже когда москвичам удавалось оказываться в свободных зонах, всё это ни к чему не приводило. Впрочем, «Краснодар» тоже был далеко не образцом активной и креативной игры впереди. Берг «жахнул» с дальней дистанции и едва не попал в девятку, Ари много открывался у чужой штрафной, но никак не мог выйти на ударную позицию. Безголевая ничья стала вполне справедливым результатом такой 45-минутки.

Судейство — в центре внимания

Во втором тайме тренеры обеих команд произвели замены. Тедеско ожидаемо заменил Ещенко, который ничем себя не проявил впереди. Только вот вместо Рассказова наставник «Спартака» бросил в бой Тиля. Голландец ушёл в центр поля, а Зобнин отправился на фланг.

Гости выпустили Сулейманова, заменившего Черникова. В итоге в опорную зону переместился Фернандеш, получивший больше влияния на игру. Видимо, португалец должен был стать дирижёром атак гостей: у Черникова и Ольссона это явно не получалось.

В целом, игра вполне соответствовала счёту, но «Краснодар» использовал свой шанс. Берг получил мяч в чужой штрафной и после контакта с Кутеповым упал на газон. Основания для назначения пенальти у арбитра Лапочкина были.



После матча президент «Спартака» Леонид Федун назвал судейство «цирком». Также Федун подчеркнул, что у него нет претензий к Тедеско, что немного удивляет, учитывая как «Спартак» провёл концовку. К тому времени на поле уже появился Соболев, только и он ничуть не выделялся на фоне партнёров.

В оставшиеся 15-20 минут «Спартак» даже не заставил соперника обороняться. «Краснодар» очень спокойно довёл дело до победы, не сбившись на игру на вынос. Какие-либо более-менее стоящие моменты у ворот Сафонова возникали лишь после стандартов.

Такое поражение от «Краснодара» стало холодным душем для фанатов «Спартака». Да, можно вспомнить, что всего несколько дней назад москвичи играли в дерби с ЦСКА. Но разве после такого длинного перерыва футболистам не должно хватать сил на несколько матчей в неделю? Ничего, казалось, не предвещало беды, но «Спартак» провёл совсем неудачный матч. Теперь москвичи находятся всего в трёх очках от зоны прямого вылета. В следующем туре «красно-белым» играть с «Оренбургом» — конкурентом в борьбе за выживание.

«Краснодар» же после победы сумел ещё сократить отставание от «Зенита». Теперь разрыв составляет всего пять очков. После матча южане, наверняка, примкнули к экранам, чтобы посмотреть на матч питерцев с «Уфой». Если башкирские футболисты преподнесут сюрприз, интрига в борьбе за чемпионство возродится.

Чемпионат России

21 тур

"Спартак" - "Краснодар" 0:1

Гол: Ари, 70 (пен.)

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Жиго (Мирзов, 82), Зобнин, Ещенко (Тиль, 58), Крал, Бакаев, Ларссон (Соболев, 67), Понсе

"Краснодар": Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Фьолусон, 89), Черников (Сулейманов, 59), Олссон, Кайо, Ари (Уткин, 89), Вандерсон, Берг.

Предупреждения: Черников, 26, Рамирес, 37, Ещенко, 42, Жиго, 45+1, Зобнин, 63, Соболев, 77, Ари, 83

Удаление: Зобнин, 90+2


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Теги: Спартак Краснодар
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