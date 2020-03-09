Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета

Усреднённые позиции игроков. Слева - "Спартак", справа - "Краснодар"

Тепловая карта. Слева - "Спартак", справа - "Краснодар"

? Гол Ари с пенальти принёс «Краснодару» победу и позволил вернуть вторую строчку в таблице.#МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакКраснодар pic.twitter.com/CUBriMnXan