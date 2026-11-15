Ташуев рассказал, поддерживает ли он расширение РПЛ

- Это не новая идея. Даже в СССР говорили о расширении. У нас страна большая, хватает классных городов с болельщиками и стадионов. Даже в таких небольших странах как Испания, Англия и Германия больше команд в чемпионате.
Для нашей большой страны 18 клубов в РПЛ — нормальная цифра, - цитирует Ташуева "Совспорт".
Напомним, что ранее генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов вынес предложение о расширении РПЛ до 18 команд на общее собрание клубов чемпионата России. Сообщалось, что лишь 4-5 команд не поддерживают его идею, а остальные выступают "за" данную инициативу. Газизов рассказал, что в ближайшее время предоставит подробный план расширения чемпионата.