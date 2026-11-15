Миронов - о работе с Карпиным: тактика и игра сборной похожи на то, что было у нас в "Ростове"

Фото: ФК "Ростов"

Тактика и игра сборной похожи на то, что было у нас в "Ростове". Поэтому требования мне знакомы, и я могу их выполнять, - цитирует Миронова РФС

По словам Миронова, работе в сборной похожа на то, что было в "Ростове" при Карпине.- Это скорее ответственность. Я три сезона работал с Валерием Георгиевичем, многое знаю.Алексей Миронов впервые в карьере получил вызов в национальную команду России - он дебютировал в товарищеском матче со сборной Узбекистана (3:2), выйдя на поле на замену во втором тайме.Полузащитник с лета 2022 года является игроком "Ростова". В нынешнем сезоне он провел за южан во всех турнирах 15 матчей и записал в свой актив два забитых мяча и одну результативную передачу.