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Миронов - о работе с Карпиным: тактика и игра сборной похожи на то, что было у нас в "Ростове"

Полузащитник Алексей Миронов высказался о работе с Валерием Карпиным в сборной России.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Миронова, работе в сборной похожа на то, что было в "Ростове" при Карпине.

- Это скорее ответственность. Я три сезона работал с Валерием Георгиевичем, многое знаю.
Тактика и игра сборной похожи на то, что было у нас в "Ростове". Поэтому требования мне знакомы, и я могу их выполнять, - цитирует Миронова РФС.

Алексей Миронов впервые в карьере получил вызов в национальную команду России - он дебютировал в товарищеском матче со сборной Узбекистана (3:2), выйдя на поле на замену во втором тайме.

Полузащитник с лета 2022 года является игроком "Ростова". В нынешнем сезоне он провел за южан во всех турнирах 15 матчей и записал в свой актив два забитых мяча и одну результативную передачу.

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