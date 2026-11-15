Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
Ленинградец2 тайм
Челябинск
13:00
ВелесНе начат
Уфа
14:30
Спартак КостромаНе начат
Сочи
17:00
ШинникНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
17:00
ЧерногорияНе начат
Латвия
17:00
АрменияНе начат
Финляндия
20:00
Сан-МариноНе начат
Беларусь
20:00
АлбанияНе начат
Франция
22:45
ТурцияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Испания
22:45
АнглияНе начат
Хорватия
22:45
ЧехияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
13:00
РодинаНе начат
Краснодар
15:00
ДружбаНе начат
Зенит
17:00
ТрабзонспорНе начат

"Победа - это всегда радость". Футболист сборной России - о матче с Узбекистаном

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о матче с Узбекистаном.
Фото: РФС
По словам Кисляка, победа - это всегда радость, вне зависимости от того, как она пришла.

- Победа – это всегда радость, независимо от того, как она пришла, хорошо ты играл или плохо.

Ошибки разбираешь уже после матча. Сколько их было и насколько серьёзными они оказались – это вопрос качества игры. Но победа всегда приносит положительные эмоции, - цитирует Кисляка РФС.

Напомним, что национальная команда России одержала победу в выездном товарищеском матче над сборной Узбекистаном со счетом 3:2, по ходу встречи подопечные Валерия Карпина уступали со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Николай Комличенко (дубль) и Алексей Миранчук. Во вторник, 17 ноября, россияне примут в Краснодаре Венесуэлу в рамках товарищеского матча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится