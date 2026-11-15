"Победа - это всегда радость". Футболист сборной России - о матче с Узбекистаном

- Победа – это всегда радость, независимо от того, как она пришла, хорошо ты играл или плохо.
Ошибки разбираешь уже после матча. Сколько их было и насколько серьёзными они оказались – это вопрос качества игры. Но победа всегда приносит положительные эмоции, - цитирует Кисляка РФС.
Напомним, что национальная команда России одержала победу в выездном товарищеском матче над сборной Узбекистаном со счетом 3:2, по ходу встречи подопечные Валерия Карпина уступали со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Николай Комличенко (дубль) и Алексей Миранчук. Во вторник, 17 ноября, россияне примут в Краснодаре Венесуэлу в рамках товарищеского матча.