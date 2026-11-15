"Легко точно не будет". Силкин - о матче сборной России с Венесуэлой

- Не знаю, буду ли смотреть игру с Венесуэлой, но, судя по тому, что я увидел в матче с Узбекистаном, легко точно не будет.
Если проблем с настроем и мотивацией не будет, то, по идее, должны обыгрывать эту сборную, - цитирует Силкина "СЭ".
Напомним, что национальная команда России одержала победу в выездном товарищеском матче над сборной Узбекистаном со счетом 3:2, по ходу встречи подопечные Валерия Карпина уступали со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Николай Комличенко (дубль) и Алексей Миранчук.
Во вторник, 17 ноября, россияне примут в Краснодаре Венесуэлу в рамках товарищеского матча. На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, южноамериканская команда в этом списке располагается на 49 строчке.