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"Легко точно не будет". Силкин - о матче сборной России с Венесуэлой

Российский тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем матче сборной России с Венесуэлой.
Фото: РФС
По словам Силкина, судя по тому, что он видел во встрече с Узбекистаном, сборной России не будет легко в матче с Венесуэлой.

- Не знаю, буду ли смотреть игру с Венесуэлой, но, судя по тому, что я увидел в матче с Узбекистаном, легко точно не будет.
Если проблем с настроем и мотивацией не будет, то, по идее, должны обыгрывать эту сборную, - цитирует Силкина "СЭ".

Напомним, что национальная команда России одержала победу в выездном товарищеском матче над сборной Узбекистаном со счетом 3:2, по ходу встречи подопечные Валерия Карпина уступали со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Николай Комличенко (дубль) и Алексей Миранчук.

Во вторник, 17 ноября, россияне примут в Краснодаре Венесуэлу в рамках товарищеского матча. На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, южноамериканская команда в этом списке располагается на 49 строчке.

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