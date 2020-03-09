"Не чувствуете себя дерьмом?" Маркизио - о нарушителях карантина из-за коронавируса

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A te che sei uscito dalla zona rossa perch? tanto cosa vuoi che succeda. A te che la scuola ? chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una merda? #iorestoacasa
"Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?" — написал Маркизио в своём инстаграм-аккаунте.
Напомним, что в Италии отменили все спортивные мероприятия до 3-го апреля из-за коронавируса, включая матчи Серии А.
Число жертв из-за коронавируса в Италии близится к 500. Зараженных - более 8000 человек.
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