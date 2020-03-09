"Не чувствуете себя дерьмом?" Маркизио - о нарушителях карантина из-за коронавируса

"Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?" — написал Маркизио в своём инстаграм-аккаунте.Напомним, что в Италии отменили все спортивные мероприятия до 3-го апреля из-за коронавируса, включая матчи Серии А.Число жертв из-за коронавируса в Италии близится к 500. Зараженных - более 8000 человек.