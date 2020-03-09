"Спартак" проанализировал нашу игру, поэтому первый тайм получился непростым. "Спартак" оказывал давление. Со временем у нас появилось больше свободных зон, больше моментов, один из которых мы в итоге и использовали.
Всё говорит результат! Он показывает, что мы проделали хорошую работу. Ребята недавно играют в основе, и мы всей командой стараемся их поддержать. А так мне комфортно взаимодействовать со всеми партнёрами. И с теми, кто играет в старте, и с теми, кто в матче со "Спартаком" вышел на замену", — цитирует Рамиреса пресс-служба "быков".
Кристиан Рамирес в этом сезоне РПЛ сыграл в 18-ти матчах за "Краснодар" и отметился голевой передачей.
Вчера "Краснодар" обыграл "Спартак" в выездном матче 21-го тура российской Премьер-лиги со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил нападающий "Краснодара" Ари, переиграв с пенальти Александра Максименко.
"Краснодар" вернулся на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков.
Следующий матч подопечные Мурада Мусаева проведут на выезде 15-го марта против "Сочи".
Рамирес - об игре со "Спартаком": всё говорит результат! Мы проделали хорошую работу
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
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