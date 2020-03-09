Рамирес - об игре со "Спартаком": всё говорит результат! Мы проделали хорошую работу

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Спартак" проанализировал нашу игру, поэтому первый тайм получился непростым. "Спартак" оказывал давление. Со временем у нас появилось больше свободных зон, больше моментов, один из которых мы в итоге и использовали.

Всё говорит результат! Он показывает, что мы проделали хорошую работу. Ребята недавно играют в основе, и мы всей командой стараемся их поддержать. А так мне комфортно взаимодействовать со всеми партнёрами. И с теми, кто играет в старте, и с теми, кто в матче со "Спартаком" вышел на замену", — цитирует Рамиреса пресс-служба "быков".

Кристиан Рамирес в этом сезоне РПЛ сыграл в 18-ти матчах за "Краснодар" и отметился голевой передачей.

Вчера "Краснодар" обыграл "Спартак" в выездном матче 21-го тура российской Премьер-лиги со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил нападающий "Краснодара" Ари, переиграв с пенальти Александра Максименко.

"Краснодар" вернулся на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков.

Следующий матч подопечные Мурада Мусаева проведут на выезде 15-го марта против "Сочи".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рамирес К. Краснодар Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Оздоев перед матчем с "Уфой" помог завязать шнурки мальчику, который выводил его на поле
Уткин: у "Спартака" нет класса, хоть ты тресни 2
Тедеско - о поражении от "Краснодара": табло не всегда отражает нашу игру 2
Источник: Владимир Кияев покинет пост президента "Оренбурга"
Сулейманов: могу ли я представить себя в "Спартаке"? Всякое может быть 5
В сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored нет ни одного игрока "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и "Краснодара"
Ананко - о матче с "Краснодаром": эмоций у "Спартака" не было, а мастерства маловато
Орлов: то, что Ерохин не забил - это отсутствие мастерства 3
Рамирес - об игре со "Спартаком": всё говорит результат! Мы проделали хорошую работу 2
"Не чувствуете себя дерьмом?" Маркизио - о нарушителях карантина из-за коронавируса 1
Уфимская стена, трудяги «Краснодара» и новый бомбардир «Динамо». Сборная 21-го тура Тинькофф РПЛ 6
"Ари - гаденыш. Играл за "Спартак", а теперь ему забивает. Но это шутка". Ловчев - о матче "красно-белых" с "Краснодаром" 3
Новый стадион "Торпедо" сохранит в названии имя Эдуарда Стрельцова
"Милан" пожертвовал 250 тысяч евро для заболевших коронавирусом
"ПСЖ" может заплатить за Милинковича-Савича 100 миллионов евро
Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи против Швейцарии и Португалии
Бубнов: защитникам ЦСКА не хватает опыта 6
"Химки" не сдают позиции. Обзор 26-го тура ФНЛ
Мейвезер может приобрести "Ньюкасл"
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Жена Малафеева: на поведение дочери влияют гормоны и последствия болезни
"Это паника, все откатится назад". Канделаки - о падении рубля 21
Бубнов: несмотря на поражение от "Краснодара", можно сказать, что "Спартак" преобразился 3
Сигурдссон: мы были близки к тому, чтобы спасти матч с "Ростовом" 3
Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса 4
Моуринью считает, что сможет выиграть трофей с "Тоттенхэмом" 1
"Как я это выдержала и не родила?!" Жена Карпина - о матче с ЦСКА 3
Кейн вернулся к тренировкам в общей группе
Талалаев: соглашусь с Карпиным. Отскок "Ростова" в конце матча - это действительно близко к катастрофе
Матч "Базель" - "Айнтрахт" отменен из-за коронавируса
Все новости