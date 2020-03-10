- Все нормально, команда готова, уже приземлилась в Сочи. Травмированных у нас нет, все готовы. Функционально спокойно можем проводить два матча в неделю, команда же прошла сборы, так что с этим все хорошо. Игра покажет, насколько мы готовы, - сообщил Столыпин в интервью Sport24.
Напомним, матч "Сочи" - "Оренбург" должен был пройти 1 декабря в рамках 18-го тура РПЛ, но был отменен из-за острой ротавирусной инфекции у представителей "Сочи". Переигровка назначена на 11 марта.
Столыпин: игра покажет, насколько "Оренбург" готов к "Сочи"
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал подготовку команды к игре с "Сочи".
Источник: ФК "Оренбург"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!