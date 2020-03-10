Как сообщает "Чемпионат", именно Марко Николич является одним из главных кандидатов на пост главного тренера "Локомотива".
Сербский специалист находится без работы с ноября прошлого года, после того как он покинул венгерский клуб "Види". В послужном списке Николича есть такие сербские клубы как "Партизан", "Войоводина", "Рад", а также венгерский "Видеотон".
У нынешнего тренера "железнодорожников" Юрия Семина ближайшим летом заканчивается контракт с клубом.
Ранее гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что совет директоров клуба рассмотрит по окончании сезона несколько кандидатов на должность главного тренера, в том числе и Юрия Семина.
Семин ответил, что в словах Кикнадзе "очень много неточностей".
"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 38 очков. В 21-м туре "железнодорожники" на своём поле одолели "Ахмат" со счётом 1:0.
Семина в "Локомотиве" может сменить экс-главный тренер "Партизана"
Сербский специалист Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту главного тренера "Локомотива".
Фото: Eurosport
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