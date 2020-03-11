По информации ТАСС, контрольный матч нашей сборной против Молдавии, запланированный на 31-е марта, пройдёт при пустых трибунах в целях меры предосторожности из-за эпидемии коронавируса.
Отметим, что в Молдавии введен запрет на массовые мероприятия.
Матч Молдавия - Россия пройдёт 31-го марта. Начало игры в 19:45 по московскому времени.
28-го марта подопечные Станислава Черчесова проведут еще один контрольный матч в рамках подготовки к летнему чемпионату Европы: в Стокгольме со сборной Швеции. Новой информации по проведению этого матча не появлялось.
Матч Молдавия - Россия пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Ближайший товарищеский матч сборной России против команды Молдавии пройдёт без зрителей из-за коронавируса.
Фото: Reuters
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