Судья Федотов: пенальти в ворота "Оренбурга" - цирк. Игрок погладил маечку Заболотного

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Оренбург" (5:1).
Фото: Twitter
"Пенальти в ворота "Оренбурга" — это смешно. Игрок "Оренбурга" ничего не делал, чтобы сбить Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно, он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте судья тоже ставил фол, которого просто не было. А затем — этот момент с Заболотным…

Говорят, что там есть VAR. Но арбитр должен прижать микрофон к уху, показать всем, что момент обсуждают. Но Турбин этого не сделал. Он не должен был ходить по полю и говорить с игроками, иначе как он услышит информацию от VAR из Москвы? А он ходит и разговаривает с футболистами, показывает, кому куда встать. Сначала надо принять информацию! Где у Турбина палец у уха? И пенальти, и вся эта ситуация — просто цирк", — цитирует Федотова "Чемпионат".

Сегодня "Сочи" обыграл "Оренбург" на своём поле в перенесенном матче 18-го тура со счётом 5:1. С подробностями встречи вы можете ознакомится здесь.

Сочинцы ушли с последнего места в турнирной таблице и расположились на 14-й строчке, в зоне стыковых матчей. В их активе - 21 очко.

В ближайшем матче команда Владимира Федотова сыграет с "Краснодаром". Встреча пройдёт 15-го марта на стадионе "Фишт". Начало в 14:00 мск.


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Теги: Федотов Сочи Оренбург
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