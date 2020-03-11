"Независимо от национальности, надо говорить о качестве. Сейчас действует правило: в стартовом составе должны быть 5 россиян. Это нововведение, для меня это было новинкой, до сих пор немного необычно. В Германии мы не делали разницы, немец это, россиянин или итальянец.
Есть такое ограничение: каждая команда должна выставлять 5 российских игроков в начале матча. Думаю, в следующем сезоне будет немного иначе: 8 легионеров в команде. Это значит, что можно играть с 8 иностранцами. Но для нас, как я уже сказал, решающий аспект – качество", — цитирует Тедеско "DW на русском".
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019-го года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова.
Контракт итальянского специалиста с московским клубом рассчитан до 2022-го года.
После двух весенних матчей "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В ближайшую субботу, 14-го марта, команда Доменико Тедеско проведёт выездной матч 22-го тура РПЛ против "Оренбурга". Начало встречи в 14:00 мск.
Тедеско - о лимите: надо говорить о качестве, а не о национальности
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о действующем лимите в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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