Тедеско - о лимите: надо говорить о качестве, а не о национальности

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о действующем лимите в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Независимо от национальности, надо говорить о качестве. Сейчас действует правило: в стартовом составе должны быть 5 россиян. Это нововведение, для меня это было новинкой, до сих пор немного необычно. В Германии мы не делали разницы, немец это, россиянин или итальянец.

Есть такое ограничение: каждая команда должна выставлять 5 российских игроков в начале матча. Думаю, в следующем сезоне будет немного иначе: 8 легионеров в команде. Это значит, что можно играть с 8 иностранцами. Но для нас, как я уже сказал, решающий аспект – качество", — цитирует Тедеско "DW на русском".

Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019-го года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова.

Контракт итальянского специалиста с московским клубом рассчитан до 2022-го года.

После двух весенних матчей "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В ближайшую субботу, 14-го марта, команда Доменико Тедеско проведёт выездной матч 22-го тура РПЛ против "Оренбурга". Начало встречи в 14:00 мск.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Тедеско
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Кельн"
Журналисты отыгрались на Заболотном за выходку в микст зоне (видео)
Кокорин: я на пике форме? Да не, какой пик формы?
"ПСЖ" - "Боруссия": Кавани, Неймар и Паредес сыграют с первых минут
"Ливерпуль" и "Атлетико" назвали стартовые составы
Нобоа: почему разгромили "Оренбург"? У нас есть Кокорин 2
Деспотович: как мы можем сдавать матч "Сочи", если нам нужны очки? 1
Кокорин: скоро игра против Мамаева? Мало кто знает, у него повреждение 1
Заика: "Сочи" будет настраиваться на победу в матче с "Краснодаром" 1
Кокорин: "Зенит" не забивает три матча? "Зенит" идет на первом месте
Федотов : чувства к "Оренбургу" не остыли и они меня разрывают 1
Емельянов - об игре с "Сочи": безвольное поражение 1
Тедеско - о лимите: надо говорить о качестве, а не о национальности
Это сочно! Это мощно! Федотов отбил "пятюню" своей бывшей команде
Судья Федотов: пенальти в ворота "Оренбурга" - цирк. Игрок погладил маечку Заболотного 2
Егоров: то, как играл "Оренбург" - это не футбол 2
"Сочи" разгромил "Оренбург" и покинул зону вылета. Кокорин оформил дубль 41
РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона
"Подержите мой чай". Евсеев забил прямым ударом с углового на тренировке "Уфы" (видео) 5
Тедеско: пару раз ездил в метро. Станции - как музеи 2
Стало понятно, сколько человек пустят на матчи в Москве. А в Екатеринбурге отрезали - никаких зрителей! 5
Финал Кубка Испании перенесён из-за коронавируса
Официально: на матчи РПЛ в Москве будет допущено до 5000 человек 17
Агент: Божовича в "Амкар" посоветовал строитель
Тони Кроос может вернуться в "Баварию"
Товарищеский матч Швеция - Россия пройдёт без зрителей 4
Матчи 1/8 ЛЕ "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" отменены из-за коронавируса 1
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Краснодаром" (видео) 1
"Урал" до конца апреля будет играть без зрителей из-за угрозы коронавируса 1
Матчи 1/8 финала Лиги Европы могут быть перенесены из-за коронавируса
Все новости