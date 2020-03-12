Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в связи с быстрым распространением коронавируса в мире сделал постановление, которые запрещают массовые мероприятия, включая спортивные, численностью более 5000 человек. ЦСКА принял решение разыграть эти места среди фанатов, купивших абонементы на сезон 2019/2020.
- По предварительным подсчетам это около 60 миллионов рублей... Поэтому очень трудно было найти правильный выход из ситуации. Не хочется, чтобы в первую очередь те люди, которые приобрели абонементы, остались обделенными. Эта категория болельщиков наиболее приоритетна. Но нам пришлось пойти на такой шаг, - цитирует Бабаева "СЭ".
В 5000 человек, которые могут одновременно находятся на стадионе, входят игроки клубов, персонал и так далее.
Бабаев: ЦСКА потеряет 60 млн рублей в матче с "Уфой" и "Зенитом"
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, во сколько клубу выльется ограничение в 5000 болельщиков на домашней арене.
Источник: ПФК ЦСКА
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