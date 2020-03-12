"В следующем месяце я приеду в Москву, чтобы обсудить с руководством клуба будущее Лоренсо", — цитирует Апплеярда Sport24.
Контракт Лоренцо Мельгарехо со "Спартаком" рассчитан до июня текущего года.
В сезоне 2019/2020 29-летний парагваец сыграл в 17-ти матчах за "Спартак" во всех турнирах и отметился одним голом.
После 21-го тура "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
Завтра, 14 марта, "красно-белые" на выезде сыграют с "Оренбургом" в матче 22-го тура РПЛ. Начало встречи в 14:00 мск.
Агент: в апреле обсудим со "Спартаком" будущее Мельгарехо
Агент Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд рассказал, что в ближайшее время проведёт переговоры со "Спартаком" о новом контракте футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
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