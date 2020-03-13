"Шлем Бакаева? А что, он вам не нравится? (Смеётся). Он до сих пор в нём – если снять, то есть риск травмы. Привыкайте, в следующие несколько недель вы будете видеть его таким, но, по-моему, он выглядит в нём весьма симпатично»", — цитирует Тедеско "Чемпионат".
Напомним, что Зелимхан Бакаев в матче 21-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:1) вышел на поле в защитном регбийном шлеме, из-за сотрясения мозга, полученного им в четвертьфинале Кубка России в игре с ЦСКА (3:2).
"Спартак" после 21-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
Завтра, 14-го марта, подопечные Доменико Тедеско проведут выездной матч 22-го тура против "Оренбурга". Начало встречи в 14:00 по московскому времени.
Тедеско: Бакаев симпатично выглядит в шлеме
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал форму полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: РИА Новости
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