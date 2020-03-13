"Это коллапс. К этому, наверное, надо относиться, как к стихийному бедствию. Это удар по экономике, прежде всего, футбольной. Касается клубов, касается всех расписаний, договоренностей, по товарищеским матчам. Главное — это европейские кубки.
Мы сейчас на финишной прямой, и если отменят, то с трудом себе представляю, как затем выстроить какую-то схему, которая бы могла упорядочить это все хозяйство", - цитирует Бышовца "Московский комсомолец".
Напомним, что из-за коронавируса были перенесены все матчи топ-5 европейских лиг. Также УЕФА отменил матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов.
Решение по поводу Евро-2020 будет принято 17 марта.
Бышовец - о коронавирусе: к этому надо относиться, как к стихийному бедствию
Бывший главный тренер национальной сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал влияние пандемии коронавируса на мировой футбол.
Фото: eadaily.com
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