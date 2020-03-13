"Новости вируса. В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад. Центр эпидемии переместился в Европу, где у всех всё очень по-разному.
Хуже всех — в Италии, что-то они делают совсем неправильно, лучше всех — в Германии, до Восточной Европы. И до нас вирус [пока] не добрался. Может, и не доберётся", - написал Геркус.
Напомним, в конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка коронавируса, из-за которого скончались 5 тысяч человек. Более 70 тысяч смогли вылечиться.
Основная часть зараженных в Европе на данный момент зафиксирована в Италии. В АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 и Бундеслиге было принято решение приостановить чемпионаты. Также под вопросом находится проведение чемпионата Европы-2020.
Геркус: в Китае вирус закончился. Может, до нас он и не доберется
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем твиттере сообщил, что в Китае коронавирус закончился.
Фото: ФК "Локомотив"
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