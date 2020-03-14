"Оренбург" играл не хуже "Спартака", но теперь он не конкурент красно-белым. Затащили Ларссон и Максименко

Зобнина нет – есть крен в атаку
Дисквалификация Романа подтолкнула Тедеско к изменению количества атакующих игроков: Ларссон расположился в зоне левого центрального полузащитника, но было ясно, что это вариант куда более атакующий. Хотя, возможно, и без красной карточки Зобнина тренер решился бы сыграть так же, сдвинув Романа на правый фланг: было ясно, что с «Оренбургом» придётся немало владеть мячом и атаковать.
А что же Тиль? Гус получил повреждение в матче с «Краснодаром» и наконец проявить себя возможности не получил даже без Зобнина.
Тедеско называл Маслова топ-игроком. Ему пришлось очень тяжело, но Павел сделал предголевую
Кутепов и Гулиев не прилетели в Оренбург с формулировкой «по состоянию здоровья». Иван Карпов пишет, что дело в ОРВИ, а не том, о чём все волей-неволей подумали. Потому в центре обороны место Кутепова занял 19-летний Маслов.
«Главным сюрпризом для меня стал Маслов — он топ-игрок, типичный сибиряк. У него крепкий характер, он работяга, молча делает свою работу и готов играть на любой позиции», – Тедеско анонсировал появление Павла в основе по итогам сборов.
Маслов получил свой шанс и сразу столкнулся с трудностями: хитрый Деспот стал изводить именно молодого, «Спартак» пропустил через центр выход Джордже. Максименко выручил, но сразу после этого Маслов отчего-то вынес мяч после подачи углового через центр, чем начал нехитрую голевую комбинацию Радаковича и Фамейе в два касания.
Ближе к перерыву парень ещё и «сел» на очевидную жёлтую карточку за снос Фамейе, но концовка тайма скрасила безрадостную палитру приключений Маслова.
Стандарты решают
До 45-й минуты «Оренбург» ощутимо превосходил «Спартак» в одном аспекте игры и вёл благодаря ему – это стандарты. Хозяева забили с углового, а со штрафного после того самого фола Маслова создали опасный момент, но Радакович пробил мимо.
Для сравнения «Спартак» долго выстраивался в чужой вратарской на первом угловом, но подача Бакаева полетела мимо кассы. С другого фланга получилось не лучше – просто удар от ворот.
Зато после третьей попытки Маслов показал, зачем он подходил в район углового флажка, хотя обычно центральных защитников мы видим в штрафной. Павел по амплуа ещё и правый защитник, так что обладает хорошим навесом. Это он и показал, когда после выноса нашёл Соболева, скинувшего мяч на гол Понсе. Аргентинец исправился за испорченный офсайд при пропущенном голе.
Краш-тест для «Спартака»: соперник в обороне после первого гола
Контратаки Тедеско всем нравятся и всех впечатляют, но самая слабая сторона красно-белых никуда не делась. Тем интереснее было посмотреть на «Спартак» при 0:1.
Неудивительно, что до выручившего стандарта никаких голевых моментов мы не увидели. В атаке у «Спартака» были два типичных захода: заброс на Соболева в расчёте на скидку (один раз успешно, в другой мяч попал в руку), а также попытка пасом Бакаева вскрыть правый фланг, но там Рассказов либо не успевал, либо забегал в офсайд. Уже на 59-й минуте его сменил Ещенко.
И кто играет на победу?
Георгий Джикия не стал мудрить и в перерыве объяснил отсутствие моментов у ворот «Оренбурга» банально: соперник глубоко обороняется, тяжело. В начале второго тайма хозяева внезапно лишили спартаковцев и такой отмазки, больше владея мячом.
После 10 неактивных минут «Спартаку» наконец удалось выровнять игру благодаря контратаке с участием Бакаева, затем гости подали стандарт. Возможно, это был план Тедеско выманить соперника, но если так, то с исполнением совсем не ладилось. Контригру «Спартак» не наладил, по воротам ни разу за 20 минут не пробил.
А «Оренбург» через 20 минут после возобновления игры создал супермомент, в котором Алвеш, Деспот и Фамейе неспешно (!), трусцой (!!), глядя по сторонам (!!!) вывалились 3 в 3. Причем это было после стандарта у ворот «Спартака», а не наоборот: москвичи выбежали вперёд, потеряли мяч, а возвращаться не счёл нужным никто.
Следом – ещё две опасные ситуации у Фамейе. «Спартак» (за исключением Максименко) просто играл хуже, и дело тут было не в стиле и не в автобусах.
Так Ларссон – не просто сын? А Жиго – давно не просто защитник
После трёх подряд проникновений в свою штрафную «Спартак» всё-таки встрепенулся и сподобился на ответ. После пары минут, проведённых на своей половине поля, «Оренбург» попытался оперативно выйти в атаку, но застрял в центральным круге, чем шикарно воспользовался Жиго. Самюэль сам отобрал мяч, сам протащил его до чужой штрафной. Только забил не сам.
Над Джорданом поначалу подтрунивали, писали на футболке сын Ларссона, но что приходит на ум об этом игроке сейчас? Картина, в которой он после важного гола бежит обниматься с болельщиками.
Весну швед начинал не в статусе основного игрока, но на его счету уже победные голы в дерби и Оренбурге. Обеспечивает команде успех в каждом втором матче – вот кому сейчас уж точно не нужна пауза.
У побед много творцов, но Максименко – главный?
Мы ещё осенью отмечали, что, если бы не вратарь, «Спартак» свалился бы в зону вылета, и сейчас подколы насчёт конкуренции с «Оренбургом» за выживание были бы не подколами, а реальностью. Эту выездную игру тоже можно смело записывать в разряд тех, которые вытащил Максименко.
Да, сэйв после выхода 1 на 1 Деспотовича в первом тайме мало на что повлиял, ведь «Оренбург» сразу забил с углового. Но при равном счёте Александр опять отразил удар Деспота в упор, а на 83-й минуте успел прилететь в угол за пусть и не сильным, но вполне себе опасным ударом Черных. Не дал «Оренбургу» выйти вперёд, не дал сравнять. Но всё же должен, как и все спартаковцы, сказать спасибо Ещенко (руки там не было) за то, что в концовке забил не Фамейе, а Мирзов.
Чемпионат России
22 тур
"Оренбург" - "Спартак" - 1:3
Голы: Фамейе, 17, Понсе, 45, Ларссон, 72, Мирзов, 90+4
22 тур
"Оренбург" - "Спартак" - 1:3
Голы: Фамейе, 17, Понсе, 45, Ларссон, 72, Мирзов, 90+4
"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Черных, 75), Куат, Деспотович (Силла, 79), Фамейе.
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов (Ещенко, 59), Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Мельгарехо, 73), Крал, Соболев, Понсе (Мирзов, 73), Ларссон.
Предупреждения: Маслов, 30, Терехов, 45+3, Мишкич, 56, Айртон, 90+3
Фото: twitter.com/Dark_and_ev1l, ФК "Спартак", ФК "Оренбург"