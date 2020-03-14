"Мы счастливы, что смогли заработать три очка — это главное. Конечно, мы могли играть лучше, не показали нашей лучшей игры, мы можем больше. Лучше сыграть не так хорошо, но взять три очка, чем наоборот. Мы ожидали, что игра будет жесткой, против жесткого соперника. Ребята показали характер — это важно для нашей молодой команды.
Если ты боишься, то можешь вообще не выходить на поле и сидеть дома. Я не помню статистику предыдущих игр, но соперники часто садятся глубоко вниз после гола в наши ворота. Очень хорошо, что мы смогли одержать победу", — приводит слова Тедеско Sport24.
"Спартак" сегодня одержал волевую победу в выездном матче с "Оренбургом" со счётом 3:1. В составе "красно-белых" отличились Эсьекель Понсе, Джордан Ларссон и Резиуан Мирзов.
После 22-х матчей в РПЛ "Спартак" набирает 28 очков и поднимается на восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре "красно-белые" сыграют на выезде с "Арсеналом" в Туле.
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Тедеско: мы показали характер - это важно для нашей молодой команды
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче 22-го тура РПЛ над "Оренбургом" (3:1).
Фото: Global Look Press
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